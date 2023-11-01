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Celtic maçında yasağa rağmen Filistin bayraklarının açılması bekleniyor

Celtic maçında yasağa rağmen Filistin bayraklarının açılması bekleniyor

MKE Ankaragücü, Malatya Arguvanspor'u 2-0 mağlup ederek 4. tura çıktı.

64. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Renaldo'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Chatzigiovanis, topu altı pasın önündeki Morutan'a çıkardı. Müsait durumdaki Morutan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısında bir topu direkten dönen ve çok fazla pozisyona giren MKE Ankaragücü, bu fırsatlardan yararlanamayınca taraflar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

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