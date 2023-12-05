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61. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Ercan Kara'nın ceza alanı sol çaprazda pas verdiği Fofana bekletmeden şutunu çekti. Defansa çarparak dönen topu bir kez daha önünde bulunan Fildişili oyuncu, meşin yuvarlağı kalecinin yanından filelerle buluşturdu: 2-0.

58. dakikada ev sahibi ekibinin atağında Fofana'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Bola'nın yerden sert vuruşunda kaleci Uğur Köprülü meşin yuvarlağı çizgi üzerinden yatarak bloke etti.

23. dakikada Samsunspor , öne geçti. Soner Aydoğdu'nun kullandığı korner atışında Van Drongelen'e indirdiği top Ercan Kara'nın önünde kaldı. Bu futbolcu, ayağının ucu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

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