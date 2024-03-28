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8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak yarı final rövanş maçlarının müsabaka programı ise daha sonra açıklanacak.

İlk maçların programı şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının programı da açıklandı.

Final maçı da 23 Mayıs tarihinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı final ilk maçları 23-24 Nisan, ikinci maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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