ANKARA (AA) - Yumaklı, NSosyal hesabından, zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerine dikkati çeken Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

'Tarım sigortası bulunmayan, ÇKS'ye kayıtlı üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 6 milyar 495 milyon lira daha aktarıyoruz. Bu destekle birlikte üreticilerimize toplamda 20 milyar 423 milyon lira zirai don destek ödemesi gerçekleştirdik. Zirai don kapsamındaki destek ödemelerine devam edeceğiz.'

Muhabir: Mehmet Can Toptaş