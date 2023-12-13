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Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel de hastaneye gelerek öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul edecek

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yurttaki yemekten numune aldı.

Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 23 öğrenci Alaplı Devlet Hastanesi'nde, 11 öğrenci de Karadeniz Ereğli'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki bir yurtta kalan üniversite öğrencilerinden bazılarında sabah saatlerinde karın ağrısı, bulantı ve ishal şikayeti görüldü.

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