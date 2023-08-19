Ankara

Yücel, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yeni düzenleme yapma ihtiyacının hasıl olduğunu, Zorunlu Afet Sigortası düzenlemesine yönelik ilgili kurumların çalışma yürüttüklerini belirtti.

Yücel, zorunlu deprem sigortasının sadece deprem teminatını kapsadığına işaret ederek, yeni düzenlemeyle sigortanın kapsamının genişletilerek adının Zorunlu Afet Sigortası olarak değiştirileceğini, hem deprem hem de sel gibi diğer afetleri de kapsayacağını dile getirdi.

DASK poliçelerinde eşya teminatının olmadığına, sadece konutun metrekaresine göre fiyat verildiğine dikkati çeken Yücel, kat malikleri ve kiracıların istemeleri halinde eşyalarını da ZAS kapsamında sigortalatabileceğini ifade etti.

Zeyilnameye gerek kalmayacak

Yücel, en önemli değişikliklerden birinin de deprem sigortalarının enflasyona endekslenmesi olduğunu, yapılacak değişiklikle zeyilnameye de gerek kalmayacağını söyledi.

Yeni düzenlemelerin 2024'ün başında uygulamaya girmesini beklediklerini belirten Yücel, "Vatandaşların doğal afet sigortasını doğru bedellere, teminatlara ve bilgilere göre yaptırılması önem arz ediyor." dedi.

AA