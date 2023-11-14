Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek’te 17-21 Kasım'da gerçekleşecek festivale, usta oyuncu Türkan Şoray onur konuğu olarak katılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Bişkek Büyükelçiliği, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle, Yerli Düşünce Derneği, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı Sinematografi Departmanı ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi iş birliğiyle festivalde "Türkiye Günü ve Türk Filmleri Haftası" yapılacak.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde 18 Kasım'da gerçekleşecek açılışta, yönetmenliğini Levent Onan’ın üstlendiği, Kurtuluş Savaşı'nı anlatan "Son Akşam Yemeği" filmi gösterilecek. Kırgızistan ile Türkiye arasında sinemanın gücüyle bir köprü kurulması hedeflenen etkinlikte, usta yönetmenlerin ödüllü eserlerinin yanı sıra sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği popüler filmler de izlenebilecek. "Bağlılık Hasan", "Eflatun", "Buğday Tanesi", "49", "Bir Tutam Karanfil" ve "Rafadan Tayfa-Galaktik Tayfa" filmlerinin izleyiciyle buluşacağı etkinlik 20 Kasım'da sona erecek.

Türk yönetmen, oyuncu ve yapımcıların Kırgızistanlı sinemacılar ve sinemaseverlerle buluşacağı etkinlikte, ortak yapımlar üzerine ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Etkinlikte ayrıca animasyon semineri ve öğrenci-sanatçı buluşmaları da yapılacak.

Cengiz Aytmatov’un eserinden uyarlanan "Selvi Boylu Al Yazmalım" filminin başrol oyuncusu Türkan Şoray'ın yanı sıra festivalde jüri başkanlığını üstlenen yönetmen Semih Kaplanoğlu, yönetmen Öner Kılıç, yapımcı ve milletvekili Serkan Bayram, yapımcı ve yönetmen İsmail Fidan, yapımcı Ahmet Selim Tuncer, yönetmen Cüneyt Karakuş, yapımcı Narin Nur Akdi, oyuncular Esra Gezginci, Burak Haktanır, Muhammed Emre Kaya, Fatih Osmanlı ve çocuk oyuncu Azra Aksu sinemaseverlerle buluşacak.