Haber: Mert Osman Erman

Veil Nebula, tam 10,000 yıl önce dev bir yıldızın süpernova patlaması sonucu oluştu ve şu anda 1,400 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

1784 yılında astronom William Herschel tarafından keşfedilen bu gök cismi, zamanla genişleyen iyonlaşmış gazın dolanık filamentlerini içerisinde barındırıyor. Veil Nebula'nın etkileyici boyutları, gece gökyüzünde dolunayın altı katı kadar geniş bir alanı kaplıyor.

Görüntülerdeki kırmızı ve yeşil tonlar, atomik hidrojen ve oksijen gazlarının etkileşiminden kaynaklanıyor. Ayrıca, Witch's Broom Nebula (NGC 6960), Fleming's Triangular Wisp (NGC 6979) ve NGC 6974 gibi önemli astronomik yapıları da içerisinde barındırıyor.

Miguel Claro'nun Dark Sky Alqueva gözlemevinde çektiği bu görüntüler, farklı dalga boylarında kullanılan özel ekipmanlar sayesinde elde edilmiştir. Veil Nebula'nın gizemli güzelliği, astronomi tutkunları ve gökyüzü meraklıları tarafından büyük ilgi görüyor.