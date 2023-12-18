Haber: Damla Oya Erman

Japonya'nın Osaka şehrinde bulunan Universal Studios Japan'daki Jurassic Park temalı "Flying Dinosaur" adlı roller coaster, 14 Aralık 2023 tarihinde acil bir duruş yaparak 130 feet (40 metre) yükseklikteki en üst noktasında 32 yolcusunu mahsur bıraktı.

CNN'in bir medya temsilcisi tarafından doğrulanan bilgilere göre, "Flying Dinosaur"da mahsur kalan yolculara kimse zarar görmedi ve acil bir merdiven kullanılarak güvenli bir şekilde tahliye edildiler.

Cumartesi günü bir temsilci, "Bunlar başımıza gelebilecek şeyler, bu yüzden güvenlik prosedürümüzü takip ettik ve personelimiz yolcuları güvenli bir yere yönlendirdi" dedi. Ayrıca, "Flying Dinosaur"ın şu anda kapalı ve inceleme altında olduğunu belirtti.

"Flying Dinosaur" atraksiyonu, misafirleri Jurassic Park'ın dünyasında "kontrolden çıkmış" bir Pteranodon üzerinde havada uçuruyor. Tema parkının web sitesine göre, sürücüler bu atraksiyonda "360 derece sallanıyor."

Universal Studios'dan bir sözcü, "The Flying Dinosaur"ın, misafirlerin uçuyormuş gibi hissettikleri, öne doğru bakan bir pozisyonda oturdukları bir roller coaster yolculuğu olduğunu belirtti. Sürücüler baş aşağı sallanmıyordu ve tahliye işlemi 45 dakika içinde tamamlandı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı ve atraksiyon o öğleden sonra güvenli bir şekilde tekrar faaliyete geçti. Sözcü, güvenliğin en üst öncelikleri olduğunu ve misafirlerin güvenli bir deneyim yaşamalarına odaklandıklarını ifade etti.

Bu olay, 2021 yılında Japon tema parkı Fuji-Q'nun, bazı sürücülerin yaralanma bildirmesinin ardından yüksek hızlı roller coaster'ını güvenlik incelemeleri için süresiz olarak kapatmasının üzerinden geçiyor.

Düzeltme: Bu makale, acil durum duruşu sırasında sürücülerin pozisyonunu daha iyi yansıtmak için güncellendi. Baş aşağı durmuyorlardı, ancak öne doğru yatan bir pozisyonda idiler.