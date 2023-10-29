Haber: Elif Hayvalı

İSTANBUL- Büyükçekmece Belediyesi’nce her yıl düzenlenen Cumhuriyet Balosu bu yıl çok daha renkli ve coşkuluydu. Cumhuriyetin 100’üncü yılını doyasıya kutlayan davetliler “Cumhuriyet ilelebet yaşatılacak” mesajları verdi.

Cumhuriyet coşkusu zirveye taşındı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve eşi Hatice Akgün davetlileri kapıda karşıladı. Tarihçi - Yazar Sinan Meydan’ın Cumhuriyet’in kuruluşu ve kazanımlarını anlatan sunumu ile başlayan gece de usta sanatçı Fatih Erkoç sahne aldı. Zeybek ve dans gösterileriyle gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden baloda, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı için dev bir pasta kesildi. Salonu dolduran yüzlerce davetlinin ellerinde Türk bayraklarıyla söylenen şarkı ve danslara eşlik etmeleri Cumhuriyet coşkusunu zirveye taşıdı.

Çağdaş medeniyet dünyası ile buluşmayı Cumhuriyet sağladı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yaşını kutlamaktan ötürü büyük bir gurur duyduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacak. Ama onu yaşatmak içinde var gücümüzle bizler ve bizden sonra gelecek olanlar çalışarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef olarak göstermiş olduğu çağdaş medeniyetler düzeyine ulaşmak şartıyla. Yani bizden ileride olanlar neler yapıyorsa biz de onları yakalamak için var gücümüzle çalışmak, aynen 1945’li yıllarda olduğu gibi uçaklarımızı Danimarka’ya, Almanya’ya, Fransa’ya satmak gibi önümüzde bir yol var. Yani Cumhuriyet bizi önce ümmetten millete çevirdi, demokrasimizle insan olmayı, düşüncemizi hür olarak ifade etmeyi ve çağdaş medeniyet dünyası ile buluşmayı Cumhuriyet bize sağladı. Bu saatten sonraki işimiz Cumhuriyetimizi demokrasi ile daha da çok taçlandırmak ve de sanayimizle, kültür ve sanatımızla, ekonomimizle, cumhuriyeti de güçlendirmektir esasında. Cumhuriyetimizin 100’üncü şan ve şeref yılı kutlu olsun. Bu eseri, bu büyük zaferi kazanarak bize Cumhuriyeti yani Cumhuriyetin kazanılması süreci içerisindeki büyük zaferi kazanarak, Cumhuriyeti bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm silah arkadaşlarını, Cumhuriyetin ve devletin yaşaması için hayatını feda eden şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyorum.”