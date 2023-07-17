Karabük

Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonda milli takım Polonya ile karşı karşıya geldi. İlk ve ikinci seti 25-21 önde tamamlayan Türkiye, üçüncü seti de 25-19 kazandı.

Karşılaşmayı 3-0 galip bitiren milliler, şampiyonadaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Maç sonunda takım ve teknik heyet, 20 yaşına giren pasör Ayşe Sinem Başgöynük'ün doğum gününü pasta keserek kutladı.

Başantrenör Dokgöz: "Bu işin sonu şampiyonluk"

İşitme Engelliler Türkiye Kadın Voleybol Milli Takım Başantrenörü Fuat Dokgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, maça kötü başladıklarını ama sonunu iyi getirdiklerini söyledi.

Hata yapmadıklarının altını çizen Dokgöz, "Bu işin sonu şampiyonluk. Erkeklerle birlikte Karabük'ten şampiyonlukla ayrılacağız. Sporcularımı tebrik ediyorum. Ayrıca FIVB Milletler Ligi finalinde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı güzel oyunlarından dolayı tebrik ediyorum. Çok büyük başarıya imza attılar. Onların başarısından sonra aynı başarıyı burada kız ve erkek voleybol takımı olarak tekrarlamak istiyoruz." dedi.

Milli takım oyuncusu Ayşe Sinem Başgöynük de 3 maçtan da galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçlarını hiç kaçırmadan izlediklerini aktaran Ayşe Sinem, "Geç saatte olduğu için final maçını izleyemedik ama milli takımımızı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Karşılaşmayı, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkçı, kurum müdürleri ile sporseverler izledi.

Yarın grup müsabakalarıyla devam edecek organizasyon, 22 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

AA