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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de Siltaş Yapı Pendikspor Futbol ile Mondihome Kayserispor arasında 28 Nisan Pazar günü oynanacak müsabakada hakem değişikliği yapılmıştır. Dijital atama ile görevlendirilen orta hakem Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle yerine Zorbay Küçük atanmıştır." denildi.

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