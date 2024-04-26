Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Adana deplasmanının ligdeki bütün takımlar için çok zor olduğunu ifade eden Buruk, bu zorluğu oyun içerisinde yaşadıklarını belirterek, rakip takım taraftarının takımına sahip çıktığını, güzel bir maç atmosferi olduğunu dile getirdi.

"Muslera, kurtarışlarıyla kendisi de bir rekora imza attı"

Rakiplerinin birçok pozisyona girdiğini, kendilerinin de ofansif anlamda belki de en çok üretim yaptıkları maçlardan birini yaşadıklarını belirten Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen çok kolay da pozisyonlara girdik. Yaklaşık 25 şut atmışız, 56 kere rakip ceza sahasında buluşmuşuz. Bu, deplasman maçı için tabii ki çok önemli, çok büyük sayılar. Ama oyun içerisinde rakibimizin de çok net gol pozisyonları vardı. Bugün kaptanımız Muslera, kurtarışlarıyla kendisi de bir rekora imza attı. Kaleyi gole kapamada bir rekora imza attı ama oyun olarak da bence Galatasaray'ın bugün kazandığı 3 puanda önemli bir pay sahibi oldu. Dediğim gibi yani baştan sona çok fazla pozisyonun olduğu bir maçtı. Seyircilerin de mutlu olduğu bir maçtı. Hocalar bazen pozisyon verdiğinde üzülürler. Ben rakibimize verdiğim pozisyonlardan dolayı bu anlamda tabii ki çok mutlu değilim ama 3-0 da çok önemli bir galibiyet aldık. Her maç stresli, her maç baskı altındayız. Tabii ki şampiyonluk yarışı içerisinde en kritik maçlardan biriydi. Bugün buradan ayrılırken 7 puan önde olarak ayrılıyoruz. Bunun sevincini yaşıyoruz."

"Bugün takım olarak da bir rekor kırdık"

Buruk, hafta sonu diğer maçları seyredeceklerini ancak kendilerinin de bir sonraki karşılaşmaya da hazırlandıklarına dikkati çekti.

"Bugün takım olarak da bir rekor kırdık." diyen Buruk, şöyle devam etti:

"15 maç üst üste kazanan bir takım olarak lig tarihindeki kendi rekorumuzu geçtik. Bu da benim açımdan ve oyuncularım açısından çok sevindirici. Bu anlamda hem oyuncularıma hem başkanımız yönetim kurulumuz hem Galatasaray, büyük Galatasaray taraftarına da buradan teşekkür etmek istiyorum. Hep beraber bu rekorları kırıyoruz. Bizler başında olsak da hep beraber büyük rekorlara imza atıyoruz. İnşallah daha büyük rekorlar, daha büyük başarılar bizi bekliyor. O yüzden bunun mutluluğunu yaşarken bir sonraki maç için de hazırlanmaya başlayacağız."

Ziyech'in oyundan alınışı

Buruk, bir gazetecinin oyundan alınan Ziyech'in tepki gösterdiğini, kendisi ile konuşup konuşmadığına dair soruya, Ziyech'in tepkisini görmediğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Ben bir tepki görmedim. Zaten oyundan çıktıklarında hiç mutlu olan oyuncu görmedim ben daha. Hakim'i hem sakatlık için hem sarı kart sınırında olduğu için hep koruyoruz. Ve oyun içerisinde de bence çok iyi bir performans sergiledi. Soyunma odasında da konuştuk. Çıkarken de birbirimize sarıldık. Öyle ayrıldı zaten benim yanımdan. O yüzden herhangi bir tepkisini görmüyorum. Belki kolundaki bandı çıkarmıştır. Bunları tepki olarak görmemek lazım."

Buruk, devamında gülerek, "Adana'dayız bir de. Adana'da buna tepki diyemeyiz." dedi.

Bir gazetecinin "Skor olarak memnunsunuz ama oyun olarak da memnun musunuz? sorusuna Buruk, "Maçın geneline baktığımızda girdiğimiz pozisyonlara baktığımızda maç üstünlüğü, topa sahip olma bütün hepsine baktığımızda neredeyse arada 2 katı farklar var." diye cevap verdi.

"Şampiyonluğa odaklandık"

Buruk, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hakkında görüşleri sorulması üzerine şunları söyledi:

"Tabii biz hep kendi maçımıza odaklanıyoruz. Biz maçlarımızı kazandıktan sonra şu an avantajlı olan takım biziz. Yani 4 puan öndeydik. Bugün 7'ye çıkardık. Rakibimizin puan kaybetmesi halinde bu puan farkı 6 veya 7 şeklinde çoğalacak. Ama biz eğer kendi işimize odaklanmazsak o bizim için tehlike. O yüzden bundan sonraki maçlarda avantajlı olan taraf biziz. Rakibimiz ne yaparsa yapsın biz sadece kendi maçlarımızı kazandığımız takdirde zaten şampiyon oluyoruz. Şampiyonluğa odaklandık. Şampiyonluğu yaşamak istiyoruz. Son 4 maç. Ama şu anda hiçbir şey bitmedi. Her şey devam ediyor."