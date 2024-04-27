Yılmaz, sosyal medya hesabından, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşıma ilişkin açıklamada bulundu.

Katz'ın paylaşımına tepki gösteren Yılmaz, şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik arsız ve edepsiz söylemi yok hükmündedir. Netanyahu yönetimi bu tavrıyla soykırım yapmaktan sanık sandalyesinde oturduğu gerçeğini örtemeyecektir. Uluslararası kurumlar işlevsiz, kimi yönetimler kayıtsız kalsa da, işlenen insanlık suçları mahkemelerde olduğu gibi insanlık vicdanında ve tarih önünde de yargılanmaktadır. Hakikat zalimlerin korkulu rüyasıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı'mız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hakikati en güçlü şekilde zalimlerin yüzüne haykırmaya, doğruları savunmaya ve mazlumların sesi olmaya devam edecektir."