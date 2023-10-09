Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlikleri, imza günleri, söyleşileri ve sahaflarıyla kitap tutkunlarından ilgi gören kitap fuarı, yeni rekora koşuyor.

Fuarı ilk 2 günde 278 bin 497 kitapsever ziyaret etti. Bu yıl 8 bin metrekarelik çadırda da kitapseverleri ağırlayan fuarda 750'den fazla söyleşi, panel ve imza etkinliği düzenlenecek.

Fuarda 530'u aşkın yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu yer alıyor. 15 Ekim'e kadar her gün 10.30-21.00 saatlerinde kapıların açık olduğu fuarı bu yıl 1 milyonun üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

AA