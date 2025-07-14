Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kurulan 15 Temmuz Derneği, şehitlerin ailelerine ve gazilere desteğini sürdürüyor.

15 Temmuz Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişiminin ardından 20 Ağustos 2016'da kuruldu.

Darbe girişimi nedeniyle şehit olan 253 kişinin ailesine desteğini sürdüren dernek, merkezi İstanbul'da bulunmasına rağmen Türkiye'nin 60'a yakın şehrinde ikamet eden 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ve gazilerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

15 Temmuz'un geleceğe doğru aktarılması ve 15 Temmuz ruhunun yaşatılması için şehit aileleri ve gazilerin de katılımıyla buluşmalar, çalıştaylar, konferanslar ve sempozyumlar düzenleyen dernek, yine lise ve üniversitelerde de "Ortak Hafıza" sunumları yapılarak genç kuşaklara 15 Temmuz'u anlatıyor.

Görevliler, şehit aileleri ve gazilerin haklarının temin edilmesi için 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hukuki süreci de yakından takip ediyor.

Derneğin çalışmalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit aileleri ve gazilerin, sağlık problemleri, ekonomik sıkıntıları ve iş yerleriyle ilgili sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

15 Temmuz şehitlerinin millete emanet olarak bıraktığı eşinin ve çocuklarının insanca bir şekilde yaşaması için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Turunç, devlet kurumlarında şehit ailesine iki istihdam, gazilere de bir istihdam hakkı verildiğini hatırlattı.

Turunç, bu konuda kişilerin gerek yaşı gerek mesleğiyle ilgili hangi kurumlarda çalışabileceklerine dair hazırlıklar ve planlamalar yaptıklarını belirtti.

Şehit ailelerinin ve gazilerin yaşadıkları herhangi bir sorunla ilgili olarak dernekle iletişime geçtiğini anlatan Turunç, "Bize ulaşan şehit ailelerinin ve gazilerin sorunlarıyla birebir ilgileniyoruz. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Sorunun çözümü için elimizden geleni yapıyoruz. Yetkili kurumlarla görüşüp aradaki problemin ortadan kalkmasına katkı sağlıyoruz." dedi.

Turunç, 15 Temmuz'un yıl dönümünde de birçok etkinlik düzenlediklerini aktararak, "Ülkemiz için canını veren 15 Temmuz şehitlerinin kahramanlıklarını ve 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak ve yaşatmak için Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışında çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Vatan sevgisi imandandır"

İsmail Hakkı Turunç, darbe girişimine ilişkin değerlendirmesinde ise 15 Temmuz'da tam bir hainlik gördüklerini, sokak, iş yeri, okul ve cami gibi sosyal hayatın birçok alanında beraber olunan kişilerin, sinsi bir şekilde emperyalistlerle işbirliği yaptığını anlattı.

Turunç, 15 Temmuz günü, devletin parasıyla vatandaşın vergisiyle alınan silahların ve mermilerin vatandaşların üzerine acımadan yağdırıldığını belirtti.

FETÖ'nün, 40 yıl öncesinden hazırlıklar yaptığına değinen Turunç, şöyle devam etti:

"Ülkede bu hainlikleri bu noktada nihayete erdirip başka emperyal ülkelerle ülkeyi parçalama hayalleri varmış. Milletimiz, belki bu planın farkında değildi ama o gün Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Milletimi ben meydanlara, sokaklara çağırıyorum' dediğinde millet, ülkenin bölüneceğini, parçalanacağını, emperyalistlere peşkeş çekileceğini anında anladı. Milyonlarca vatandaş evde çocuklarıyla eşiyle annesiyle babasıyla helalleşerek geri dönmemek adına sokağa çıktı. Dünyevi bir gözle baktığınızda bu bitiş demektir ama işin manası ve ruhuyla alakalı düşündüğünüzde de bunun bir şehadet ve gazilik olduğu akla gelir. O zaman da milyonlarca insan sokağa çıkar, 40 yıllık planlarını bozarlar."

15 Temmuz'da insanların "vatan bölünmesin, bayrak inmesin, millet parçalanmasın" diye canını seve seve verdiğini aktaran Turunç, "Bu anlayış zaten 15 Temmuz'daki bütün oyunları bozdu. 40 yıllık hesapları bozdu. Bizim milletimizin en güzel tarafı da bu. Yani ekmeğimizi, yediğimizi, içtiğimizi bölüşürüz ama vatanı kimseyle bölüşmeyiz. Çünkü vatan sevgisi imandandır, bu bizim inancımızın bir parçası." şeklinde konuştu.