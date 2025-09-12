TRT'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Kimin Hikayesi Kimin Gerçeği" mottosuyla gerçekleştirilecek olan etkinliğe başvurular, "www.trtbelgesel.com" adresinden yapılabilecek.

Dünyanın dört bir yanından belgeselcilerin bir araya gelerek düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmayı amaçlayan yarışmaya katılım, 3 Ekim'e kadar devam edecek.

Belgesel film ve projeler başvuru yapabilecek

TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri, bu yıl da üzeri örtülen gerçeklerin izini sürmeyi, dünyanın farklı coğrafyaları ve farklı kültürlerinden insana, doğaya, hayata ve tarihe dair hikayeleri belgesel izleyicisiyle buluşturmayı hedefliyor.

Ödüller, başvuru koşullarını taşıyan bütün belgesel filmlere ve yapımına henüz başlanmamış fikir ve öykü aşamasındaki projelere açık olacak.

Yarışma koşulları ve takvimi, ödüller, başvuru şartnamesi ve detaylı bilgiye de "www.trtbelgesel.com" adresinden ulaşılabilir.

Ulusal ve uluslararası kategorilerde toplam 12 ödül

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada ödüller, Uluslararası Kategori, Ulusal Profesyonel Kategori, Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi ve Proje Destek Kategorisi olmak üzere 4 kategoride sahiplerini bulacak.

Yarışma kapsamında tüm kategorilerde toplam 12 ödül verilecek.

Yarışmanın ön eleme sonuçları 10 Ekim'de ilan edilecek. 6-9 Kasım arasındaki seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda ise kazananlar ödüllerini, 9 Kasım'da düzenlenecek törenle alacak.

Türkiye ve dünyada profesyonel ve amatör belgeselcileri destekleyen etkinlikte 3 gün boyunca ödül kategorilerinde yarışmaya başvuran belgesellerden özel bir seçki seyircilerle buluşacak.

Ayrıca belgesel profesyonelleri ile ustalık sınıfı, söyleşiler ve atölye çalışmalarının düzenleneceği programlar, tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olacak.