Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki 81 il ve KKTC ve Azerbaycan’dan gelen temsilci gençlerin yanı sıra sporcular ve Bakanlık personelinin yer aldığı heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, deftere şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, 104 yıl önce işgale uğramış vatan topraklarını müdafaa için Samsun’a çıkışınız, ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası oldu. Çanakkale muharebelerinde makes bulan hürriyet ateşi, Samsun’a 19 Mayıs 1919’da ayak basan bir avuç askerin gücüyle harlandı, perçinlendi.

Asırlık bir çınar olarak yoluna devam eden ülkemiz bugün Türkiye Yüzyılı’nın eşiğindedir. Hiç şüphe yok ki Türkiye’nin en büyük gücü ve teminatı pırıl pırıl gençleridir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin her alanda kendisini geliştirmesi, üstün donanım ve başarıya erişmesi adına tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz. Biliyoruz ki imkan ve potansiyel sahibi bir gençlik ülkesinin ve kendisinin istikbalini güçlü bir şekilde inşa edecektir.

İşaret ettiğiniz muasır medeniyet hedefimiz doğrultusunda her alanda olduğu gibi sporda da uluslararası müsabakalarda pek çok başarı elde ettik. Cumhuriyetimizin 100. yılında, sporcularımızın üstün gayretleri ile kazanılan bu başarılar, asrın felaketini yaşayan milletimiz için büyük bir umut vesilesidir.

Bu duygularla aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Zatıalinizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Kasapoğlu, 81 il ve KKTC ve Azerbaycan’dan gelen temsilci gençlerin yanı sıra sporcular ve Bakanlık personeliyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Samsun

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk'ün Samsun'a gelişi canlandırıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Kurtuluş Yolu'nda, Bandırma Vapuru'nu simgeleyen ve o dönem "Tütün İskelesi" olarak bilinen yerde inşa edilen iskelede tören düzenlendi.

Atatürk ile silah arkadaşlarının heykellerinin de yer aldığı alandaki törende İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da karaya çıkmasını sembolize eden Türk bayrağı, bir deniz subayı, iki deniz eri ve iki piyade askeri tarafından taşınarak karaya çıkarıldı.

Vali Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatışının 104. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

19 Mayıs 1919 tarihinin, Türk milletinin makus talihini değiştirerek bağımsız bir devlet ve özgür bir millet olarak tarih sahnesinde yeniden yer almasını sağladığını vurgulayan Dağlı, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 104 yıl önce bugün Bandırma Vapuru ile tam da bu noktadan Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ebediyete kadar hür yaşayacak milletimiz için kurtuluş meşalesini yakmıştır. Şimdi o tarihi anı adeta yeniden yaşıyormuşçasına coşku ve gururla şanlı Türk bayrağımızı temsili olarak karaya çıkaracak ve geleceğimizin teminatı olan gençliğimize teslim edeceğiz. Vatan topraklarımızın üzerinde ilelebet gururla dalgalanacak olan şanlı bayrağımız gelecek nesillerimize ilham vermeye devam edecektir."

Daha sonra Türk bayrağı, deniz subayı tarafından izcilere teslim edildi.

Törene, Vali Dağlı'nın yanı sıra AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

AA