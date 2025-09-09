TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ve Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık ve Yapımcılık Sanayi AŞ'nin sahibi Bilal Kalyoncu katıldı.

İmza töreninde bir konuşma yapan Mecnun Otyakmaz, anlaşma neticesinde kulüpler için yeni gelir kalemi oluşacağını belirterek, "İlk kez 2. ve 3. lig maçları için ihale açıldı. İhaleyi ligimizin değerine inanan Bi Kanal kazandı. 2. ve 3. ligdeki tüm maçlar 2 yıl boyunca yayınlanacak, kulüplerimize yeni bir gelir kalemi oluşturacak. Taraftarlar da takımlarının her maçını izleme imkanı bulacak. Bu da mutluluk verici bir gelişme. Maç haftalarında 48 karşılaşma canlı yayınlanacak. 500'ü sahada olmak üzere 700 personel sahada yer alacak." diye konuştu.

Türk futbolunu daha güçlü hale getirmeye çalıştıklarını söyleyen Otyakmaz şunları kaydetti:

"Liglerimizin gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız bu anlaşma her iki tarafta hayırlı olsun. Kulüplerin güçlü olmasının yolu sağlam mali yapıdan geçiyor. Yerel ve ulusal rekabetin üst düzeye çıktığı günümüzde kulüplerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Yayın anlaşmaları kulüplerimizin güçlenmesini, yatırım yapabilmesini ve geleceğe dair planlarını sağlam temeller üzerine oturtmalarını sağlayacak en önemli gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Her kademeye yapacağımız yatırımların bizi hedefimize taşıyacağına, güçlü liglerden çıkacak yıldızların yarınlarımızı aydınlatacağını biliyoruz. Hedefimizi her ligimizin güçlü bir yapıya kavuşmasıdır. Bu işbirliği takımlarımızın elini rahatlatacaktır. Tüm bu çalışmalarımızın ortak amacı Türk futbolunu daha rekabetçi ve güçlü hale getirmektir. Kulüplerimize, sporcularımızla ve paydaşlarımızla birlikte aynı hedefe yürüdüğümüzde geleceğin başarı hikayelerini beraber yazacağımıza inanıyoruz."

Kalyoncu: Türk futbolunun tüm dünyada görülmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum

Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık ve Yapımcılık Sanayi AŞ'nin sahibi Bilal Kalyoncu ise yayınlar neticesinde Türk futbolunun tüm dünyada görülebileceğini belirterek şunları aktardı:

"Çok zor bir yükün altına girdiğimizin farkındayız. Anadolu'nun futbol cenneti olduğuna inanıyoruz. Bunun da gerekli değeri görmesi açısından TFF'nin açtığı yolda bu yayın ihalesini aldık. Yeni bir yayıncı kuruluşuz. Rekorlarla başladık yayınlarımıza. Geçen hafta 48 maç aynı anda yayınlandı. Çok ciddi bir saha operasyonu gerçekleştirdik. Liglerde 60'a yakın şehir temsil ediliyor. 30 milyon insanın etkileşimi mevcut. Aidiyet ve kimlik açısından şehirlerinin takımlarının görünürlüğünün artmasını istiyorlar. TFF bu talebi karşılayarak önemli bir işe imza attı. 85 milyon+KDV gibi bir rakamla ihale kazanıldı. Anadolu'da yaşanacak güzel futbolun yanında olmak istiyoruz. Bize inanan destek veren TFF'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel bir yayıncılık sezonunda 2 sene beraber olacağız. Bu konunun dünyada Türklerin çok yaşadığı Avrupa coğrafyasında da Türk futbolunun tüm dünyada görülmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum."