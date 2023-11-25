Ankara
Buna göre, iki ülkeye yeni büyükelçi tayin edildi.
Türkiye'nin Librevil (Gabon) Büyükelçiliğine Can İncesu, Minsk (Belarus) Büyükelçiliğine Küresel Konular Genel Müdür Yardımcısı Güçlü Cem Işık atandı.Kaynak: AA
Buna göre, iki ülkeye yeni büyükelçi tayin edildi.
Türkiye'nin Librevil (Gabon) Büyükelçiliğine Can İncesu, Minsk (Belarus) Büyükelçiliğine Küresel Konular Genel Müdür Yardımcısı Güçlü Cem Işık atandı.Kaynak: AA
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