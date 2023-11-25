MSB'den Irak'ın kuzeyine hava harekatı MSB'den Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Ankara

Buna göre, iki ülkeye yeni büyükelçi tayin edildi.

Türkiye'nin Librevil (Gabon) Büyükelçiliğine Can İncesu, Minsk (Belarus) Büyükelçiliğine Küresel Konular Genel Müdür Yardımcısı Güçlü Cem Işık atandı.

Kaynak: AA