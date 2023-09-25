Konya

Etkinlikler kapsamında ilk olarak, Alaaddin Bulvarı'ndan Mevlana Meydanı'na kadar Vuslat Yürüyüşü yapıldı. Vatandaşların da katıldığı yürüyüşe semazenler de eşlik etti.

Meydanda kurulan platformda, Sanat yönetmenliğini Ahmet Özhan'ın yaptığı Halvet-i Cerrahi Devranı Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorünü Araştırma ve Yaşatma Vakfı konseri gerçekleştirildi.

Ardından, meydanda 250 semazenin katıldığı Sema Ayin-i Şerifi büyük ilgiyle izlendi.

Daha sonra Kılıçarslan Meydanı'nda, Kırşehir Hacı Bektaş Semah Topluluğu tarafından konser verildi.

Etkinlikler kapsamında yarın 17.00'de Mevlana Meydanı'nda 250 semazenin katılacağı Sema Ayin-i Şerifi ile Kılıçarslan Meydanı'nda Zikiran Nevbe Topluluğu'nun konseri düzenlenecek.

AA