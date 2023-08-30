İstanbul

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunun Süper Lig ve 1. Lig kapsamında takım, futbolcu, teknik direktör, başkan/yönetici ve taraftar olmak üzere 5 kategoride yaptığı değerlendirme sonucu ödüle layık görülenler belirlendi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Başkan Büyükekşi, iyi örneklerin topluma yayılmasını sağlamak için Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu oluşturduklarını aktararak, "TFF olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren futbolumuzun marka değerini yükseltebilmek için birçok önemli çalışma gerçekleştirdik. Hoşgörü, barış ve kardeşliğin ön plana çıktığı bir futbol kültürü yaratmaya gayreti içinde çalışıyoruz. Hepimizin içinde olan sağduyuyu, yardım duygusunu ve saygıyı futbolda göstermeye, hissetmeye ihtiyacımız var. İşte bu yüzden fair play ruhunun sahada, tribünlerde, televizyonlarda, radyolarda ve tüm dijital mecralarda yaşanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda fair play konusunda önemli örnekler olduğuna değinen Büyükekşi, "Futbol tarihimizde fair play ruhunu taşıyan çok önemli örneklerimiz var. Lefter, Metin Oktay, Süleyman Seba, Can Bartu, Özhan Canaydın, Özkan Sümer bunlardan sadece bazıları. Bu isimler Türk futboluna ve gönüllerimize isimlerini altın harflerle yazdırdılar. Hepsinin bir ortak paydası fair play ruhuna sahip olmaları, bu konuda saha içi ve dışında herkese örnek olmaları." diye konuştu.

Mehmet Büyükekşi, ana gayelerinin Türk futbolunun marka değerini yükseltmek olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Bunun için, fair play'in ön planda olduğu bir futbol iklimini oluşturmak, onu narin bir çiçek gibi yeşertmemiz gerekiyor. İşte bunun için küfür ve şiddet, kötü tezahürat, kaos yaratacak açıklamaları duymak istemiyoruz. Başta tribünler olmak üzere televizyonlarda, sosyal medyada bunların olmaması en büyük dileğimiz. Bugün Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin basın toplantısında aynı konudan şikayet ettiğini duydum. Son derece haklı. Herkesin bu konuda şapkasını önüne koyarak düşünmesi lazım. Bütün başkanlarımız, yöneticilerimiz, futbolcularımız çok değerli. Küfür ve şiddetle bir yere varamayız. Önce birbirimize saygı ve sevgi göstermemiz lazım. Eleştiri olabilir ama küfür edilmemeli. Çocuklarımız, torunlarımız bunlara şahitlik ederek büyümesin istiyoruz. Bu küfrü lügatimizden çıkarmamız lazım. Tüm futbolseverleri, kulüp başkanlarımızı, yöneticilerimizi, teknik direktörlerimizi, oyuncularımızı, basın mensuplarını kötü tezahürat, küfür ve şiddete karşı bizimle omuz omuza olmaya davet ediyorum."

Küfür, kötü tezahürat ve şiddete karşı farkındalık kampanyası hazırladıklarını aktaran TFF Başkanı, "TFF olarak üzerimize düşeni kararlılıkla yapacağız. Futbolda görmek istediğimiz güzel iklim için birlikte harekete geçmemiz durumunda yol alabileceğimizi düşünüyorum. Bunun için, herkesin ortak emeğine ve hassasiyetine ihtiyacımız var. Rahmetli Barış Manço, 'İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil tatlı dildir.' derdi. Bir atasözümüzde de 'Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.' denir. Tatlı söz söyleyen kötü söz işitmez. Biz de kendimizi hep tatlı söz söylemeye alıştıralım." değerlendirmesinde bulundu.

"Caydırıcı cezalar vermeye devam edeceğiz"

Başkan Mehmet Büyükekşi, fair play ruhuna aykırı hareketlere caydırıcı cezalar vereceklerini söyledi.

Fair play'e aykırı hareketlerin üzerine kararlılıkla gideceklerini dile getiren Büyükekşi, "Fair play ruhuna aykırı tüm hareketlere ve açıklamalara caydırıcı cezalar vermeye devam edeceğiz. Herkesi tatlı dilli olmaya davet ediyoruz. Kötü dil tekrarlandığı takdirde bu cezalar artarak uygulanacak. Bu konuda kararlıyız." dedi.

Futbolun geleceğine güzel bir miras bırakmak istediklerini vurgulayan TFF Başkanı Büyükekşi, "Futbol insanları bir arada tutan en büyük güç. Sevgi insanları bağlayan en büyük duygu. Sevenin sövdüğünü mü öğreteceğiz, yoksa çocuklarımıza güzellikleri mi miras bırakacağız? Bunca çabaya, emeğe ve alın terine rağmen bundan sonraki nesle futbolumuzun marka değerini ve imajını neden daha ileriye taşıyamadığımızı nasıl açıklayacağız? Bu sebeple, tüm paydaşlarımızdan bizi destekleyen bir yaklaşım ve davranış göstermelerini istiyorum. Böyle gelmiş, böyle gider mantığını artık kabul etmiyoruz. Herkesin bu konuda bir çaba içinde olması lazım." diyerek sözlerini tamamladı.

Ali Erten: "Titizlikle, objektif bir şekilde karar verdik"

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Ali Erten ise ödüle layık görülenleri büyük bir titizlikle belirlediklerini söyledi.

Karar verirken ölçülebilen ve ölçülemeyen kriterlerden yola çıktıklarını aktaran Erten, "Bu ödüllerin bir kısmını ölçülebilir değerlerle belirledik. Bunun dışında tamamını ölçmek mümkün olamadığı için fair play'in kabul görmüş genel prensipleri çerçevesinde titizlikle, objektif bir şekilde karar verdik. Geçen sezon ülkemiz için inanılmaz zor ve büyük bir felaket yaşadığımız bir dönem oldu. Canlarımızı kaybettik. Ödüllerimizde bundan izler bulacaksınız. Umarım doğru kararlar vermişizdir. Futbol ikliminin iyileştirilmesinde karınca kararınca bir katkımız olduysa ne mutlu bize." diye konuştu.

Ödüller

Törende kategorilere göre ödüle layık görülenler şöyle:

Süper Lig en centilmen takım: Konyaspor

Süper Lig en centilmen teknik direktör: Volkan Demirel (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig en centilmen taraftar: Alanyaspor

Süper Lig en centilmen futbolcu: Ferhat Kaplan (Giresunspor)

1. Lig en centilmen takım: Pendikspor

1. Lig en centilmen teknik direktör: Hüseyin Eroğlu (Yılport Samsunspor)

1. Lig en centilmen yönetici: Cumhur Genç (Sakaryaspor

1. Lig en centilmen futbolcu: Marco Paixao (Altay)

En iyi sosyal sorumluluk projesi: Beşiktaş

Fair Play Kurulu Özel Ödülleri: Altınordu Futbol Akademisi (ALFA), Kulüpler Birliği Vakfı, Volkan Demirel ile Gökhan Zan, Atiba Hutchinson.

AA