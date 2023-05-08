İSTANBUL - Yaptığı açılış konuşmasında sağlıklı bir gelecek nesil ve sağlıklı bir yaşam için eczaneler ve eczacıların en önemli iş birliği kanalı olduğunun altını çizen Philips Kişisel Sağlık Türkiye Ülke Müdürü Sibel Yıldız, “2021 yılında gerçekleştirdiğimiz Philips Türkiye Sağlık Trendleri araştırmamıza göre acil müdahale gerektirmeyen bir rahatsızlık durumunda öncelikli olarak eczacılara danışanların oranı yüzde 22. Bu da toplum tarafından eczacılara duyulan güvenin önemli bir göstergesi. Eczacılarımıza, sağlık alanında önde gelen fikir liderleri olarak çok değer veriyor, mevcut iş birliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz” dedi.

Philips Kişisel Sağlık ürünleri hayatı iyileştiriyor

Philips Avent portföyünde yer alan göğüs pompası, buharlı pişirici, blender, sterilizatör, bebek telsizi, biberon ısıtıcı, biberon, emzik çeşitleri ve emzirme destek gibi ürünler annelerin ve bebeklerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak; bebeklerin hayata sağlıklı bir başlangıç yapmaları, ebeveynlerin ise bu yolculukta işlerini kolaylaştırmak amacıyla geliştiriliyor.

HABER: ERCAN AYDIN