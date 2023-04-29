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Kupada gruplar şöyle oluştu:

Filipinler'in başkenti Manila'da eski basketbolcular Luis Scola ve Dirk Nowitzki tarafından gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Dünya Kupası grupları belli oldu.

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