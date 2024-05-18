İki takım arasında Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak şampiyonluk serisinin ilk maçı saat 14.00'te başlayacak.
Seride üç galibiyete ulaşan takım, sezonu şampiyon tamamlayacak.
Final serisinin maç programı şöyle:
Yarın:
14.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
21 Mayıs Salı:
17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
24 Mayıs Cuma:
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
26 Mayıs Pazar (Gerekirse):
18.00 Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
29 Mayıs Çarşamba (Gerekirse):
17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
Kaynak: AA