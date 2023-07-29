Haber: Damla Oya Erman

Yüksek maliyetli motorlu taşıtlar ve güvenilirliği belirsiz havayolları göz önüne alındığında, temiz ve yeşil tren yolculuğu seçeneği daha da cazip hale geliyor.

Dünya genelindeki tren ağlarına yapılan yatırımların eksikliğini telafi etmek için hala birçok şey yapılması gerekiyor, ancak her yıl macera arayan gezginler için yeni rotalar, daha fazla tren ve heyecan verici yolculuk fırsatları açılıyor.

İşte 2023 için heyecan verici 10 yeni tren yolculuğu:

Jakarta-Bandung Yüksek Hızlı Tren, Endonezya

Endonezya, 2023 yılında ilk yüksek hızlı trenini açacak. Jakarta'dan merkezi Java şehri Bandung'a olan seyahat süresi üç saatten 36 dakikaya düşecek.



Brüksel'den Prag'a Uyku Treni

2020'lerin ikinci yarısında, gece trenlerine olan talep Avrupa'da artacak ve birkaç başlangıç, heyecan verici yeni rotaları tanıtmak için planlar yapıyor. European Sleeper, bu konuda en ileri aşamada olan girişimlerden biri.



Panda Panoramik Ekspres, Çin

Panoramik trenler denince, genellikle Avrupa Alpleri veya Kuzey Amerika'nın Rocky Dağları akla gelir. Ancak Çin, 2023'te panoramik trenlere sahip muhteşem bir yeni tren hattı alacak.



Tren Maya, Meksika

2023 Aralık ayından itibaren, Meksika'nın Yucatan Yarımadası ziyaretçileri heyecan verici bir tren hattıyla seyahat edebilecekler. Tren Maya, Karayipler'deki tatil bölgelerini Cancun gibi şehirlerle iç kesimdeki şehirler, kültürel bölgeler ve daha az bilinen destinasyonlar arasında bağlamayı hedefleyen 1,525 kilometrelik bir sistem olacak.



İsviçre'nin GoldenPass Express (GPX)

İsviçre'nin en yeni panoramik tren yolculuğu olan GoldenPass Express, 11 Aralık'ta başlatıldı. Bu yolculuk, Avrupa'nın en güzel gölleri, ücra vadiler ve yüksek dağ geçitlerinin tadını çıkarıyor.



Amtrak’ın Yeni Amiral Gemisi

Amerika Birleşik Devletleri seyahatçileri, Başkan Joe Biden'ın 66 milyar dolarlık yatırım planı kapsamında yeni tren rotalarını beklemek zorunda kalacaklar. Ancak Amtrak'ın yeni nesil Acela yüksek hızlı trenleri, 2023 sonlarında Boston, New York City, Philadelphia ve Washington DC arasındaki önemli Kuzeydoğu Koridoru rotasında hizmete girecek.



Baltic Boost - Krakow-Vilnius

Avrupa'nın üç Baltık ülkesine sürdürülebilir seyahat seçenekleri, demiryolu bağlantılarının eksikliği nedeniyle kısmen kısıtlıdır. Polonya'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giden yeni bir tren hattı, Krakow ve Varşova'yı da kapsayacak şekilde yolculara hizmet verecek.



Nightjet'ın Yeni Avrupa Rotaları

Austria’nın Nightjet uyku trenleri, son birkaç yılda gece tren yolculuğunda dikkate değer bir canlanmaya öncülük etti. 2023 yılında Avusturya'nın bu rüya gibi uyku treni hizmetleri daha da gelişecek.