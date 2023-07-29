Haber: Damla Oya Erman

Avustralya'daki 25 metre uzunluğundaki plaj kenarındaki Avalon Kaya Havuzu'ndan Birleşik Krallık'taki Cornwall'daki "Deniz Kızı Havuzu"na kadar, bu havuzlar, vahşi deniz dalgalarının tehditlerine karşı huzurlu bir tuzlu su kaçış noktası sunuyorlar.

Yazar ve açık hava yüzme tutkunu Chris Romer-Lee, yeni kitabında 60'tan fazla etkileyici deniz havuzunun fotoğraflarını paylaşarak, bu havuzların kendisini estetik açıdan çektiğini söylüyor. Ancak onun için daha önemli olan, bu havuzların sağladığı güvenli his.

Kitabı, dünyanın dört bir yanından farklı tasarımlara sahip havuzları içeriyor ve deniz havuzlarının 19. yüzyıldan günümüze mimari ve tarihini de kapsıyor.

Romer-Lee, kitabını hazırlamak için saatlerce Google Haritalarını tarayarak dünyanın dört bir yanında en iyi deniz havuzlarını buldu. Daha önce bu yerlerde fotoğraf çekmiş olan fotoğrafçılara Instagram aracılığıyla ulaştı ve onların eserlerine yer verdi.

Fotoğraflar, sakin İrlanda'daki Belmullet Gelgit Havuzu'ndan Portekiz'in kayalık Piscinas Naturais de Porto Moniz'ine kadar farklı formları yansıtıyor. Romer-Lee, özellikle İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Pozo De Las Calcosas havuzunun etkileyici renkleri ve kompozisyonu ile öne çıktığını belirtiyor.

Deniz havuzları, güvenli bir yüzme alanı sağlamak amacıyla yapıldığından, dalgalı denizlerde yüzmek mümkün olmayan zamanlarda bile sakin ve huzurlu bir deneyim sunuyor.

Romer-Lee'nin kitabı, bu nadir ve güvenli yüzme alanlarının önemini vurgulayarak, dünyanın dört bir yanında sahil kenarlarında keşfedilmeyi bekleyen bu "tuzlu su hazinelerine" dikkat çekmeyi amaçlıyor. Kitap, 3 Ağustos'ta okuyucularla buluşacak.