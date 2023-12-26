2023, branşlarında elde ettikleri başarılarla kariyerlerinde büyük çıkışa imza atan bazı futbolcuların yılı olarak da hatırlanacak.

Son dönemecine girilen sene içinde, bazı genç yetenekli sporcular performanslarındaki büyük çıkışla yeşil sahaların en önemli yıldız adayları arasına girerken, Lionel Messi ise futbolun ABD genelinde popülerleşmesine önemli katkı sağladı.

Haaland kaldığı yerden devam ediyor

Geçen sezon Borussia Dortmund'dan transfer olduğu Manchester City'nin lig şampiyonluğunda 35 maçta 36; kupaya ulaşılan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 11 karşılaşmada 12 kez ağları sarsan Noverçli Haaland, iki organizasyonda da krallık yarışında ipi önde göğüslemiş ve birçok rekora imza atmıştı.

Bu sezon da hız kesmeyen 23 yaşındaki santrfor, son dönemde yaşadığı sakatlık sorununa rağmen takımının hücum yönündeki en etkili silahı olmaya devam ediyor.

Ligde 15 maçta 14 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Haaland, "Devler Ligi"nde ise bu sezon 5 kez fileleri havalandırdı ve gol krallığı yarışında Manchester Unitedlı Rasmus Hojlund, Atletico Madridli Antoine Griezmann ve Alvaro Morata ile liderliği paylaştı.

İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından verilen "Altın Oyuncu" ödülünü kazanan 23 yaşındaki ismin Manchester City formasıyla kırdığı rekorlar arasında, Şampiyonlar Ligi'nde 30, 35 ile 40 gol barajlarına ulaşan en hızlı ve en genç oyuncu, Premier Lig'de 50 gol barajını en az maçta geçen ve bir sezonda en fazla gol atan futbolcu unvanları yer alıyor.

Kane, Bayern Münih'e çabuk alıştı

İngiltere tarihinin en iyi santrforları arasında gösterilen Harry Kane, yaz transfer döneminde Tottenham'dan Almanya 1. Futbol Ligi ekibi (Bundesliga) Bayern Münih'e transfer olmasının ardından kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.

Tottenham'da geçen sezon attığı 30 golle krallık yarışını ikinci sırada tamamlayan 30 yaşındaki oyuncu, yeni takımı Bayern Münih'te ise tüm kulvarlarda 22 maçta 25 gol ve 8 asistle takımını sırtladı.

Avrupa'nın 5 büyük liginde an itibarıyla en çok ağları sarsan oyuncu konumundaki Kane, Bundesliga'da geçen sezonun gol krallarını şimdiden solladı. Bundesliga'da 21 kez rakip ağları sarsan İngiliz forvet, 2022-2023'te 16'şar kez fileleri havalandıran gol kralları Niclas Füllkrug ve Christopher Nkunku'yu geride bıraktı.

Ligin ilk 12 haftasında 18 gole ulaşan Kane, Bayern Münih'in ve Almanların efsane futbolcusu Gerd Müller'i de geçerek ligde en kısa sürede en fazla ağları sarsan oyuncu rekorunu da kırdı.

Kane, Almanya'da forma giyen İngiliz futbolcular arasında gol sayısında çok geçmeden zirvenin sahibi oldu. Bu alanda önceki rekor, 17'şer golle Jadon Sancho ile Kevin Keegan'a aitti. Kane önderliğinde Bayern Münih ise 38 puanla Bayer Leverkusen'in peşinden zirve takibini sürdürüyor.

Bellingham Real Madrid'in gol yükünü çekiyor

Avrupa'da top koşturan 21 yaş altı en iyi genç oyuncuya verilen "Altın Çocuk" (Golden Boy) ödülünün sahibi olan ve İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen 20 yaşındaki İngiliz futbolcu Jude Bellingham, bu sezon futbolseverleri performansıyla büyüleyen isimler arasında adından sıklıkla söz ettiriyor.

Daha önce 3 sezon formasını giydiği Borussia Dortmund'da daha defansif bir oyun sergileyen ve Almanya temsilcisinde 132 maçta 24 gole imza atan orta saha oyuncusu, Real Madrid'de ise "hücumun sigortası" halinde geldi.

Fransız santrafor Karim Benzema'nın Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad ile sezon başında anlaşmasının ardından yerini benzer düzeyde bir santrforla dolduramayan Real Madrid'de hücuma dönük orta saha bölgesinde görevlendirilen Bellingham, ligde 16 maçta 13; Şampiyonlar Ligi'nde 5 karşılaşmada 4 kez ağları sarsarak takımın açık ara en golcü oyuncusu konumuna geldi.

Kariyerinin bir sezondaki en fazla gol rekorunu şimdiden kıran 20 yaşındaki oyuncu, Real Madrid'in ligde lider konumda bulunmasında ve Avrupa'da zirve iddiasını sürdürmesinde en önemli faktör olarak gösteriliyor.

Messi "imkansızları" başarmaya devam ediyor

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen ve 36 yıl sonra Arjantin'in kupayı kazanmasında başrolü oynayarak adını tarihe yazdıran Messi, bu yıl yine "imkansız" olarak görülen farklı bir başarıya imza attı.

Daha önce David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry, Didier Drogba, Wayne Rooney, Steven Gerrard, Robbie Keane, Kaka, Bastian Schweinsteiger, David Villa, Gareth Bale, Carlos Valderrama, Hristo Stoichkov gibi dünyaca ünlü yıldızların formasını giydiği Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS), ülke genelinde beklenen popülerliğe bir türlü erişemedi.

Bu durumu değiştiren isim ise kariyeri boyunca golleri ve asistleriyle binin üzerinde skora katkı sağlayıp, kırılmadık rekor bırakmayan Lionel Messi oldu. 36 yaşındaki oyuncunun forma giydiği tüm maçlarda tribünler ülke genelinde ilk kez doldu.

Karaborsada Inter Miami'nin maç biletleri binlerce dolara varan fiyatlarla satılırken, İngiltere Sussex Dükü Prens Harry, Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, tenisin efsane isimlerinden Serena Williams, televizyon yıldızı Kim Kardashian, ABD'li aktörler Leonardo DiCaprio, Tom Holland, Toby Maguire, Will Ferrell, Owen Wilson ve Gerard Butler, müzisyenler Liam Gallagher, Selena Gomez, Tyga, B-Real ve Nas gibi dünyaca ünlü isimler, bu karşılaşmalara akın etti.

Inter Miami ise yıldız oyuncunun üstün performansı sayesinde Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası'nda şampiyonluk yaşayarak kulüp tarihinin ilk kupasını kazandı.

Bu sezon Inter Miami formasıyla 14 maçta görev alan 36 yaşındaki oyuncu, 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Messi'nin oynadığı maçlarda 11 galibiyşet alıp, 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Inter Miami, Arjantinli yıldızın sakatlığı nedeniyle görev alamadığı maçlarda ise üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından ligde play-off'a kalma vizesi alamadı.

FIFA tarafından ikinci kez yılın en iyi erkek oyuncusu seçilen Messi, France Football dergisinin 1956'dan beri dağıttığı Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü de 8. kez müzesine götürdü.

Messi, son olarak Time dergisi tarafından 2023 yılının sporcusu ödülüne layık görüldü. Dergi tarafından yapılan açıklamada, "Messi, bir zamanlar imkansız görünen şeyi, ABD'yi bir futbol ülkesine dönüştürmeyi başardı." ifadeleri kullanıldı.