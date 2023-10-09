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Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 38 kilogram esrar ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığının operasyonlarında 4,5 kilogram kubar esrar, çeşitli miktarda metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda 2 kilogram metamfetamin ve 2 bin 590 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığının 2 ayrı operasyonunda, 2 kilogram metamfetamin, 2,5 kilogram kubar esrar, 11,5 kilogram skunk, çeşitli miktarlarda kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 45 zanlı gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 812 kilogram kubar esrar ve 45 kilogram toz esrar ele geçirildi, 12 zanlı yakalandı.

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 8 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ve Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonunda 22 kilogram esrar ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

İstanbul ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüklerince ortak yapılan 2 ayrı operasyonda, İstanbul'da 298 kilogram metamfetamin, 126 kilogram skunk ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.Operasyonlara ilişkin detaylar

21 ilde 148 zehir tacirinin gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya, "Operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Bursa, Sivas, Bolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Iğdır, Uşak, Muğla, Diyarbakır, Antalya, Aydın, Van, Çanakkale, Denizli, Mersin, Sakarya, Balıkesir, Trabzon, Bingöl ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini belirtti.

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