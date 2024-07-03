Arap edebiyatının kadim masal ve hikâye anlatımı geleneğinin yaşatıldığı festivalin bu yılki teması “Vatan Hafızası Mekanlar” olarak belirlendi.

İspanya'nın onur konuğu olduğu festivale Türkiye ve Filistin’in de aralarında bulunduğu 36 ülkeden hikâye ve masal anlatıcıları katılıyor.

Festival direktörü Ulusal Fas Masalları Akademisi Başkanı ve Eski Fas Milli Eğitim Bakanı Necime Taytay, açılış töreninde yaptığı konuşmada somut olmayan kültürel miras olan masal anlatıcılığı ile Fas özelinde kadim Arap hikâyeciliğini tanıtırken farklı kültürlerin masalları, hikayelerini de tanımayı hedeflediklerini, insanlığın ortak mirasına katkıda bulunmak amacıyla böyle bir festival düzenlediklerini belirtti.

Bu geleneğin üniversitelerde, okullarda öğrenilemeyeceğini ifade eden Taytay, "Dedelerimizden, ninelerimizden sözlü olarak bizlere miras kalan bu geleneği gelecek nesillere aktaracağız" dedi.

Masallar; insanlığın ortak anlatısının farklı dillerdeki tezahürü

Rabat Yunus Emre Enstitüsü’nün de konuk olduğu festivalde masal anlatıcısı Zeynep Betül Akyıldız, Türk Masal geleneğini katılımcılara aktaracak.

Akyıldız, yaptığı açıklamada, Türk masallarını Faslılarla buluşturacak olmaktan duyduğu memnuniyeti ve heyecanı ifade ederek “Öncelikle çok görkemli bir tören ile başladık. Herkes kendi ülkesinden masallar getirmiş, burada birbirleriyle paylaşmak üzere buluşmuş durumda. Ben de Rabat’ın farklı bölgelerinde bizim hikayelerimizi, masallarımızı buradaki halkla buluşturacak olmaktan ötürü çok mutlu, çok heyecanlıyım." dedi.

Festivalin özelliklerinden birinin de her anlatıcının masalını, hikayesini kendi dilinde anlatması olduğunu belirten Akyıldız, "Bunun ayrı bir zenginlik olduğu düşünülüyor. Bence çok güzel bir bakış açısı. Masallarımı Türkçe anlatacağım. Anlatımın sonunda Arapça tercümesi yapılacak. Bunu özellikle rica ettim. Çünkü bizim masallarımız çok güzel. Herkese ulaşmasını istiyorum." diye konuştu.

Sözlü gelenek ile gelen masalların insanlığın ortak mirası olduğunu, ortak bir anlatı olan bu mirasın farklı dillerdeki tezahürü olduğuna işaret eden Akyıldız, sözlerini "Büyük bir çember var aslında. Masal çemberi. Uluslararası bir çember. Hepimiz kendi ülkemizde öğrendiğimiz masalları getiriyoruz. Bir yandan da farklı kültürlerde aynı masalların farklı versiyonları ile tanışıyoruz. Festival ile farklı anlatıcılarla bir kültür alışverişi yapmış olacağız." şeklinde sürdürdü.

"Sözlü geleneğin yaşatılması ve aktarılması noktasında önemli bir festival"

Rabat Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Reha Ermumcu, "21. Uluslararası Fas Masal Festivali’ne bu yıl masal anlatıcısı Zeynep Betül Akyıldız ile katılıyoruz. Bir hafta boyunca Fas’ın muhtelif şehirlerinde ve Başkent Rabat’ın tarihi ve turistik mekanlarında anlatımlar olacak." dedi.

"Masallar hakikat üstü olmasına rağmen bazen hakikatten daha çarpıcı ve gerçekçi öğütler verebiliyor" ifadesini kullanan Ermumcu, şunları kaydetti:

"Fas’ın tarihi mekanlarında gerçekleştirilecek olan bu festivalde kültürümüzün önemli masallarını, hikayelerini Faslı ve dünyanın farklı coğrafyalarından gelen dinleyicilere sunacağız. Arap Edebiyatında da Türk Edebiyatında da sözlü gelenek çok güçlü. Dolayısıyla sözlü geleneğin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında bu tür festivalleri anlamlı buluyorum. Yunus Emre Enstitüsü olarak üstlendiğimiz köprü vazifesini, zengin kültürel mirasımıza dair her alanda sürdürüyoruz. Festival haricinde de etkinliklerimiz olacak. Yunus Emre Enstitüsü olarak Masal anlatıcısı Zeynep Betül Akyıldız hanımefendiyi Kazablanka’daki vatandaşlarımızla da buluşturacağız."

Konuşmaların ardından Fas’ın farklı bölgelerine ve farklı kültürlere dair gösteriler düzenlendi. Festival açılış töreni Endülüs Müziği konseri ile sona erdi.

21. Uluslararası Fas Masal Festivali bir hafta boyunca Başkent Rabat’ın farklı noktalarında ve Tanca, Kuneytra, Asilah, Khemiset gibi farklı şehirlerde masalcıları ve hikayecileri dinleyicilerle buluşturacak.