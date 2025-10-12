ANKARA (AA) - ATO Congresium'da 3 Ekim'de başlayan fuar kapsamında 400'e yakın yayınevi ve 800'ün üzerinde yazar, kitapseverlerle buluştu.

Söyleşiler, imza günleri, kültürel ve çocuklar için etkinliklerin yer aldığı fuara, vatandaşlar son günde de yoğun ilgi gösterdi.

Fuarın son gününde yazarlar, yayınevlerinin stantları ve imza buluşmaları için ayrılan alanda okuyucularla bir araya geldi, uzun kuyruklar oluştu.

Fuar koordinatörü ve Eylül Fuarcılık Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın büyük bir ilgiyle karşılandığını söyledi.

Fuarın çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptığını anlatan Çayır, şunları kaydetti:

'Şu ana kadar fuarımızda 400 bine yakın ziyaretçiyle buluştuk. Burada yazarlarımız, tanınmış yayınevlerimiz, imza, söyleşi ve konferanslar yaptılar. Bugün son günümüz. Son günde de çok önemli yazarlarımızı ağırlıyoruz, bu alanlarda uzun kuyruklar oluştuğunu görüyoruz. Talep çok iyi, biz de arzı yerine getirmeye çalışıyoruz. Önemli olan yazarla okuyucuları ve çocukları aynı platformda, atmosferde buluşturmak.'

Çayır, fuarın geleneksel halde devam etmesini istediklerini, her yıl geliştirerek fuarı okuyucularla buluşturacaklarını dile getirdi.

Fuarda, 400'e yakın yayınevinin stant açtığını, 800'ün üzerinde imza günü ve konferans düzenleyen yazarın ağırlandığını aktaran Çayır, '1000'i aşkın da imza günü, konferans ve söyleşi yapıldı. Bu çok önemli bir rakam. Ankara Fuarı'nı diğer illerden ayıran en büyük özellik, maddi olarak yayınevlerinin Ankara'da okuyucuların ciddi talebi karşısında iyi bir verim elde etmesi. Bu tüm Türkiye'deki fuarlardan Ankara Fuarı'nı ayırıyor. Bu bakımdan çok önemli, yayınevlerinin sırada beklediği bir fuar. Nisan ayındaki 2026 fuarımızda görüşmek dileğiyle.' ifadelerini kullandı.

Çocuklar yazarlarla tanıştı

Fuarı ailesi ve akrabalarıyla ziyaret eden vatandaşlardan Zeynel Yüksel ise fuara özellikle çocuklarını getirdiklerini söyledi.

Fuarda her kesime ve okuyucuya hitap eden yayınevlerinin bulunduğunu belirten Yüksel, 'Burada vakit geçirmek bizim için çok keyifli oldu. Pazar günümüzü değerlendirmek için bulunmaz bir fırsat. Çocuklarımızın kitap fuarlarıyla, kitapların içinde bulunmaları ve aileleriyle buna dahil olmaları, kitap okuma alışkanlığının devamı için olmazsa olmaz. İmza ve söyleşilerde çocukların okudukları kitabın yazarlarıyla tanışmaları, hayal ettikleri kişiye kitaplarını imzalatmaları onlar için çok farklı bir şey.' diye konuştu.

Annesiyle fuara gelen 10 yaşındaki Elif Nehir Altıparmak da 1 haftadır heyecanla fuara gelmek istediğini dile getirerek, 'Fuardan çok güzel, eğlenceli kitaplar aldım. Kitap okumayı çok seviyorum. Birkaç yazara kitaplarımı imzalatacağım için çok heyecanlıyım.' dedi.

Fuarda satış danışmanlığı yapan Sudenaz Aşan da 'Talep çok yoğundu. Beklediğimizden daha fazla ilgi vardı. Cumartesi ve pazar günleri özellikle en yoğun günlerdendi. Genelde bize gelenler küçükler oldu, yazarlara çok ilgi gösterdiler. Fuar çok keyifli geçti.' ifadelerini kullandı.

AA Kitap da ilgi gördü

Fuarda Anadolu Ajansı (AA) yayınlarının yer aldığı AA Kitap standı da ziyaretçilerden ilgi gördü.

AA Kitap standında Gazze'de yaşanan insanlık dramını ve soykırımı gözler önüne seren 'Tanık' ve 'Kanıt' kitaplarının yanı sıra çeşitli güncel yayınlar da ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Ajansın basılı ve dijital yayıncılık alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verilen stantta, okurlar hem kitapları inceleme hem de kurumun yürüttüğü yayıncılık faaliyetlerini yakından tanıma imkanı buldu.

İletişim Başkanlığının yayınları fuarda sergilendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yayınları da fuar alanında kurulan stantta sergilendi.

Stantta, Türkiye'nin kültürel mirası, iletişim vizyonu ve milli değerleri yansıtan çeşitli dillerdeki eserler tanıtıldı.





Muhabir: Zehra Tekeci Eser