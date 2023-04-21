ANKARA- Eğlenirken öğrenmeye teşvik eden, birbirinden güzel çocuk şarkıları ile hem ebeveynlerin hem de çocukların severek takip ettiği SingoSongo TV'nin 23 Nisan için özel olarak hazırladığı ve çocuklar tarafından ilgi gören şarkısı ''23 Nisan Şarkısı - Bizim Bayramımız'' okulların bayram şarkısı oldu.

Ankara'daki Dr. Ufuk Ege Anaokulu çocukların neşesine ortak olmak ve daha çok insana ulaştırmak için bir video hazırladı. Okul korosundan çocuklar; sözleri Onur Koç, müziği ise aynı zamanda okul öncesi eğitim uzmanı olan Duygu Cinemre imzası taşıyan SingoSongo TV'nin ''23 Nisan Şarkısı - Bizim Bayramımız'' şarkısını seslendirdi. Ortaya bayram coşkusu dolu görüntüler çıktı.

HABER: BURHAN AKDAĞ