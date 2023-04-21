İSTANBUL- Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk Ytong’da coşku ile kutlandı.

Ytong çocukları, hep birlikte seslendirdikleri Atatürk Çocukları Marşı ile kutlamalara katıldı.

Türkiye’de 60 yıldır çağdaş yapılaşmanın lideri olan Türk Ytong, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çalışanlarının çocuklarıyla birlikte coşkuyla kutladı.

Türk Ytong’un 5 fabrikası ve genel merkezindeki çalışanlarının çocukları ile Türk Ytong Çukuryurt İlköğretim Okulu öğrencileri, Atatürk Çocukları Marşını seslendirdikleri renkli videolarla koroya katıldı. Birleştirilen görüntülerle oluşturulan video Türk Ytong sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Türkiye’nin geleceği çocuklarımız

Türk Ytong Genel Müdürü Tolga Öztoprak, bu yıl Cumhuriyetin 100’üncü, Türk Ytong’un ise 60’ıncı yılını kutladıklarını belirterek, “Bizim için çok özel bir yılı yaşıyoruz. Ülkece yaşadığımız zor günlerde çocuklarımızın 23 Nisan coşkusunu görmek bizleri gelecek için umutlandırıyor ve mutlu ediyor. Ülkemizin ve Türk Ytong ailesinin geleceği olan çocuklarımızla bir arada olmaktan, genç nesillerle birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ü anmaktan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tüm çalışanlarımızın katılımıyla kutlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Tolga Öztoprak, yapılan etkinlikte çocukların keyifli vakit geçirmelerini, Türk Ytong ailesinin önemli bir parçası olduklarını hissetmelerini istediklerini sözlerine ekleyerek bitirdi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI