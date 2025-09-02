Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 kişi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianamenin incelemesini tamamladı.

Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar vererek davanın ilk duruşmasının 14 Kasım'da görülmesini kararlaştırdı.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 12 Temmuz'da Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki sitede bulunan 26 katlı binada çıkan yangında 3 kişinin yaşamını yitirmesi ve birden fazla kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Yapılan soruşturma neticesinde, binanın şaft boşluğundan geçen elektrik iletim hattının metal gövdesinin 10. kat seviyesinde deformasyona uğradığı belirtilmiş, yangının bu bölümdeki aşırı ısınma ve gevşek bağlantı gibi sebeplerle iletim hattındaki "şase patlaması" sonucu başladığı tespit edilmişti.

Başsavcılık tarafından, aralarında yangının çıkmasına yol açacak yapı eksikliklerinin sorumlusu olduğu belirtilen yüklenici firmanın müteahhidi, asansör bakım firmasının sahibi, site yöneticisi ve yapı denetim firmasının sahibinin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.