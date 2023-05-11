İstanbul

Küresel ekonomik gelişmeleri tartışmak ve gelişmekte olan pazarlar ile yeni fırsatları keşfetmek için önemli bir platform haline gelen ve 14-17 Haziran'da gerçekleştirilecek 26. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF), Türk iş dünyasına İstanbul'da tanıtıldı.

SPIEF Üst Yöneticisi (CEO) Alexey Valkov, dünyanın en büyük ve en önemli iş etkinliklerinden biri olarak değerlendirilen forum dolayısıyla Türk iş dünyasının üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi.

Türk iş dünyasını forum hakkında bilgilendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, IC Holding CEO'su Murad Bayar ve akademisyen Prof. Dr. Ahmet Kasım Han sunum yaptı.

Etkinlikte, SPIEF ve Rusya pazarının dinamikleri hakkında bilgiler paylaşılırken, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkiler, stratejik iş birlikleri ve yatırım olanakları da ele alındı.

"Türkiye ile ilişkiler geliştirilmesi, Rusya'nın dış politikasının en önemli alanlarından biri"

SPIEF CEO'su Alexey Valkov, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilişkiler geliştirilmesinin, Rusya'nın dış politikasının öncelikli ve en önemli alanlarından biri olduğunu vurgulayarak, Türk işletmelerin Rusya pazarındaki boşlukları doldurabileceğini söyledi.

Rusya ve Türkiye pazarlarına giren firmaların başarılarına değinen Valkov, bu başarıların, Rusya-Türkiye ekonomik ilişkilerinin büyük potansiyelini gösterdiğini kaydetti.

SPIEF'in Rusya'da gelişmek isteyen işletmelerin büyümesi için etkili bir basamak olduğunu vurgulayan Valkov, her katılımcının, etkinlik alanındaki endüstri şirketlerinin yanı sıra federal bakanlıkların, bölgesel yetkililerin temsilcileriyle görüşebileceğini bildirdi.

Valkov, iş geliştirmek için çeşitli fırsatlarla en uygun koşulları yarattıklarını ifade ederek, katılımcıları 26. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Fuarı'na davet etti.

"Artık ağ oluşturma, karşılıklı yarar sağlayan iş birliğini geliştirme zamanı geldi"

Alexey Valkov, "Artık ağ oluşturma, karşılıklı yarar sağlayan iş birliğini geliştirme ve potansiyel iş ortaklarıyla sürdürülebilir ilişkiler kurma zamanı geldi. SPIEF, birbirinizi tanımanız ve ardından karlı anlaşmalar yapmanız için gerekli koşulları yaratma konusunda sahip olduğu engin deneyimiyle sizleri bekliyor." dedi.

Prof. Dr. Ahmet Kasım Han da Türkiye-Rusya ilişkilerinin hem ticari hem diplomatik açıdan geldiği noktanın, iki ülkenin mevcut politik gelişmelerden bağımsız, süregelen dostluğunu gösterdiğini aktararak, "Piyasanın sunduğu fırsatlar açısından Türkiye-Rusya ilişkilerinin büyük ticari fırsatlar oluşturduğunu bilmek gerekir." ifadesini kullandı.

IC Holding CEO'su Murad Bayar ise Rusya'nın önemli ve kalıcı bir pazar olduğunu vurgulayarak, Holding olarak SPIEF'e defalarca katıldıklarını hatırlattı.

Grubun Rusya ile uzun yıllara dayanan bu güçlü ilişkisinin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ana yüklenicisi olma rolü ile devam ettiğini belirten Bayar, altyapı yatırımları için de bölgede görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Yeni dünyanın inşası için küresel bir platform

Verilen bilgiye göre, geçen yıl 130'dan fazla ülkeden 14 binin üzerinde iş dünyası, medya ve hükümet temsilcisini ağırlayan SPIEF'te, yapılan görüşmelerde toplam 5,6 trilyon ruble (70 milyar dolar) değerinde anlaşma imzalandı.

Her yıl ticari bağların geliştirilmesi ve diyalog için "rakipsiz bir alan" yaratan SPIEF, "yeni dünyanın inşasında küresel bir platform" olarak kabul ediliyor. Forum, Rusya'da ve yurt dışında iş geliştirmek, iletişim çevrelerini genişletmek, potansiyel yatırımcıların ve önde gelen medya kuruluşlarının dikkatini çekmek, ortaklar bulmak için çeşitli fırsatlar sunuyor.

Forumda bu yılın konuk ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Forum kapsamında panel tartışmaları, yuvarlak masa toplantıları, tematik iş kahvaltıları, televizyon tartışmaları, yabancı ortaklarla ikili iş diyaloğu etkinlikleri, BRICS, SCO, Avrasya Ekonomik Birliği ve ASEAN temsilcileriyle toplantılar gerçekleştirilecek.

AA