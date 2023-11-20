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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya platformu "X" hesabından yaptığı açıklamada, sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve çıkmak mecburiyetinde kalanların da kar lastiği, zincir, çekme halatıyla takoz bulundurmalarını istedi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 7, Ardahan'da da 3 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

MSB, Gazzeli hastaların tahliyesi için Mısır'a uçak gönderdi

MSB, Gazzeli hastaların tahliyesi için Mısır'a uçak gönderdi

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 251 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

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