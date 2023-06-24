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Atıcılıkta İsmail Keleş'in elde ettiği altın madalyanın ardından Türkiye'nin ikinci başarısı, 10 metre havalı tabanca takım yarışmalarında kazanılmış oldu.

Milli takım, finalde başa baş giden müsabakada Almanya'ya 16-14 yenildi ve gümüş madalya da kaldı.

İlk elemeyi 2'nci, diğer elemeyi de 1'inci sırada tamamlayan Türkiye, finalde Almanya'yla eşleşti.

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