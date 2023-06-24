İstanbul

Rus devletine karşı ayaklanma başlatan Wagner güçlerinin girdiği Rostov bölgesindeki Rostov-na-Donu şehrinde ve Voronej'de askeri hareketlilik günün ilk saatlerinden beri sürüyor.

Rus yönetiminin ve kendi içindeki Wagner grubunun karşı karşıya gelmesi sonucunda tüm dünyadan konuyla ilgili askeri ve siyasi kanaat önderlerinden ise açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun içinde yer alan paralel yapıların yarattıgı tehlikeye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Babüroğlu, "Wagner helikopter düşürüyor. Tank kullanıyor. Wagner olayı, güç kullanma tekelinin devlette olması gerektiğinin önemini gösterdi. Milli ordu dışında paralel orduların ne kadar tehlikeli oldukları ortaya çıktı.

-Savaş tarihinde, Özel Askeri Şirketler bölümünde artık “Wagner Olayı” anlatılacak."

Haber: Aysegül Bedir Akosman

Foto: AA