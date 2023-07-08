İstanbul

Festival, Yeniköy'deki Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi'nde gerçekleşen Takeshi's Cashew konseriyle başladı.

Konser öncesi açıklamada bulunan Festival Direktörü Harun İzer, festivalin uzun yıllardır birbirinden başarılı sanatçıları İstanbullu cazseverlerle bir araya getirdiğinden bahsederek, 30. yılını kutluyor olmasından ötürü mutlu olduklarını ifade etti.

İzer, İstanbul Caz Festivaline ilginin her yıl giderek arttığını belirterek, "Bizim festivalimiz uluslararası alanda çok başarılı sanatçılara yer veriyor. Sadece caz ile sınırlı kalmıyoruz, programımızda farklı türlere de yer vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Konser öncesi destekçi ve sponsorlara verilen plaket programında Kültür ve Turizm Bakanlığı adına plaket alan Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent de uzun yıllar çeşitli festivalleri başarılı ve istikrarlı şekilde yürütmüş olmasından ötürü İKSV'yi tebrik etti.

Gecede törenin ardından önce Eggman Quartet ve ardından Takeshi’s Cashew sahne aldı.

İki hafta boyunca 40'a yakın konser gerçekleşecek festivalde, usta isimlerden gençlere 200'den fazla yerli ve yabancı sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak.

Parkorman'da 8, 9 ve 12 Temmuz'da gerçekleşecek festival konserleri, festival müzikseverleri yeni nesil virtüözlerden, trip-pop, funk, caz ve rock müziğin usta isimlerine kadar keyifli bir yolculuğa çıkaracak. The Lumineers, Morcheeba, Kovacs, Alfa Mist, Riff Cohen, Okay Temiz, Adamlar, Mammal Hands, Mert Demir ve Ekin Beril sahneye çıkacak.

"Festival içinde festival" havası estirecek Parkorman konserleri için tek bir kombine bilet alınarak, üç ayrı günde 10 konser izlenebilecek.

Caz Festivali 19 Temmuz'da sona erecek.

AA