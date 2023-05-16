Edirne

Türkiye Selanik Başkonsolosluğu, Türkiye Atletizm Federasyonu, İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği iş birliğinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen organizasyon dolayısıyla sınır kapısında tören gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, uzun yıllardır düzenlenen koşunun her bir adımının ayrı bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Sevgili, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprağın Türk bayrağına sarılması çok kıymetlidir. Atatürk'e gösterilen saygının gençlere anlatılmasında en etkili yöntemlerden birisidir. Alınan toprağın başkonsolosluğumuzun koordinesinde buraya getirilmesiyle değerli sporcularımızın eşliğinde 737 kilometre taşınması çok kıymetlidir."

Sevgili, İpsala'nın Batı Trakya ile gönül köprüsü konumunda yer aldığını ve her zaman soydaşların yanlarında bulunduklarını vurguladı.

Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal ise organizasyonun bir parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da tüm olumsuzluklara rağmen Samsun'a çıktığını anımsatan Ünal, "19 Mayıs gençlere armağan edilmiştir. Bunun sorumluluğu büyüktür. Şehitler verilerek kurulan Türkiye Cumhuriyeti gençlere emanettir. Bu emaneti korumak, daha iyi noktalara ulaştırmak ve gelecek nesillere sarsılmaz şekilde bırakmak gençlerin başlıca görevidir."

Konuşmaların ardından organizasyona katkıda bulunanlara plaketleri verildi.

Kaymakam Sevgili'nin organizasyonun startını vermesiyle toprağı Anıtkabir'e ulaştıracak atletler, koşuya başladı.

Organizasyon kapsamında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden getirilen toprak, atletler tarafından İpsala, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara güzergahıyla Anıtkabir Komutanlığına teslim edilecek.

Bayrak koşusu şeklinde gerçekleşecek organizasyonda atletlerin 737 kilometrelik güzergahı 54 saatte tamamlaması hedefleniyor.

Törene, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Küçük, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle sporcular katıldı.

AA