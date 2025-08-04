Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul'daki kentsel dönüşümü hızlandıracak "Yarısı Bizden" desteği sürüyor.

Bu kapsamda Avcılar ilçesi Cihangir mahallesindeki sitede 40 yıllık 3 blokun dönüşümü tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm inşa edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Gönüller rahat, yuvalar huzurlu. Avcılar'daki 40 yıllık 3 bloklu siteyi 'Yarısı Bizden' kampanyamızla yeniledik." ifadelerini kullandı.

"Deprem korkusu yok"

Kampanyadan yararlanan hak sahibi Zafer Gezer, projenin harika olduğunu ve dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir imkan olmadığını belirterek, "Prosedür o kadar güzel ilerliyor ki... 'Kampanyaya gireceğim' diyorsun, evraklarını veriyorsun. Seni aynı gün arıyorlar. Çok güvenilir, sağlam binalar oldu. Hem malımız değer kazanıyor hem canımız güvene geçmiş oluyor. Kapıyı açıp binaya geldiğim zaman kalbimde, aklımda depremle alakalı bir korku yok." açıklamasını yaptı.