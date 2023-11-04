İstanbul

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 45. kez gerçekleştirilecek.

Anadolu yakasından başlayacak ve Avrupa yakasında son bulacak organizasyon, maraton (42,195 kilometre), 15 kilometre koşu, 8 kilometrelik kurumsal koşu ve 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yapılacak.

42 kilometre kategorisinde 5 bin ve 15 kilometre kategorisinde 10 bin olmak üzere toplam 15 bin çipli sporcu yarışta yer alacak. Kurumsal ile halk koşusu kategorilerinde ise 15 biner koşucuyla beraber tüm kategorilerde toplamda 45 bin sporcu organizasyonda mücadele edecek.

Bu yılki organizasyonda İstanbul Maratonu'nda daha önce şampiyonluk yaşamış üç atlet de koşuya katılacak. 2019 yılının galibi ve parkur rekorunun sahibi Daniel Kibet, 2020'nin şampiyonu Benard Sang ve geçen yılın kazananı Robert Kipkemboi bu yıl da şampiyonluk için mücadele edecek.

Milano Maratonu'nu 2021 yılında 2:03:55 ile birinci tamamlayan Kenyalı Reuben Kiprop Kipyego, Sevilla Maratonu'nu 2:04:59'luk derecesiyle kazanmayı başaran Etiyopyalı yıldız Gadisa Shumie de İstanbul'daki organizasyona katılacak.

Kadınlarda ise ocak ayında Doha'da 2:22:28 ile kariyerinin en iyi derecesini gerçekleştiren Kenyalı Beatrice Cheptoo yarışın favorileri arasında gösterilirken, bu yıl Stokholm Maratonu'nda ilk sırayı alan Etiyopyalı Sifan Melaku'da yarışta yer alacak.

Parkurlar

Cumhuriyet'in 100. yılının da kutlanacağı Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki maratonun startı, saat 09.00'da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre öncesinden verilecek.

Köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.

Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, tramvay yolundan Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.

Yarış, TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayımlanacak.

Ödüller

45. İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 30'ar bin dolar para ödülü verilecek.

Maratonda ikinci olanlar 15 bin, üçüncüler de 10 bin dolar ödül alacak.

Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 40 bin lira, ikinciler 30 bin lira, üçüncüler de 20 bin lira ödülün sahibi olacak.

Yollar kapanacak

45. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.

Avrupa Yakası'nda saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan tüm yollar, saat 06.00'dan itibaren ise Galata Köprüsü iki yönlü trafiğe kapatılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri kullanılabilecek.