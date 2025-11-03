İSTANBUL (AA) - Huawei, Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nda sunduğu teknolojik çözümlerle sporcuların performans takibinde tercih ettiği marka oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iki kıtayı birleştiren Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nda binlerce koşucu, yarış boyunca tempo, nabız aralığı, kalori yakımı ve toparlanma süresi gibi verilerini anlık olarak takip etti.

Koşucuların bitiş çizgisini geçer geçmez ilk refleks olarak akıllı saatlerini durdurup verilerini kontrol etmeleri, teknolojinin artık sadece zaman ölçümünün ötesine geçtiğini gösterdi.

Organizasyonun Resmi Zaman Sponsoru Huawei, Yenikapı'daki bitiş alanında kurduğu stantta sporcularla buluştu. Yeni nesil akıllı saatlerin özelliklerinin tanıtıldığı alanda, ziyaretçiler cihazların özellikle profesyonel sporculara sunduğu kapasiteyi yakından inceleme fırsatı buldu.

Maratonu tamamlayan pek çok koşucunun bitiş çizgisine gelir gelmez yaptığı ilk hareket, saatlerini durdurmak ve verilerini kontrol etmek oldu.

Bu davranış, sporcuların artık sadece koştukları sürenin yanı sıra o mesafeyi hangi nabız aralığında koştuklarını, rota üzerindeki GPS sapmalarını, yaktıkları kaloriyi ve 'toparlanma sürelerini' göstergeler sporcuların en çok ilgi gösterdiği başlıklar arasında yer aldı.

Huawei standını ziyaret eden katılımcılar, özellikle bir maraton koşucusunun performansını en üst düzeye çıkaracak profesyonel özellikler hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyaretçilerin ilgisi, saatlerin sadece zamanı veya mesafeyi ölçmenin çok ötesine geçen kapasiteleri üzerine yoğunlaştı.

Huawei uzmanları, stantta ziyaretçilere HUAWEI WATCH GT 6 Serisi gibi yeni modeller üzerinden özellikle sporcular için gelişmiş özellikleri uygulamalı olarak anlattı.

İstanbul Maratonu, bu yıl sadece dayanıklılığın değil, teknolojiyle güçlenen akıllı spor yaklaşımının da sahneye çıktığı bir etkinlik oldu.