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Festival kapsamında 17 Haziran'a kadar 18 farklı mekanda yapılacak 25 konserde, 60'tan fazla isim sahnede olacak.

İlk hafta sonunda "Müzik Rotası", "Hafta Sonu Klasikleri" ve "Müzikli Bir Hafta Sonu" etkinlikleri izleyiciyle buluşacak.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile soprano ve şef Barbara Hannigan'ın sahne alacağı konser, 3 Haziran'da AKM'de gerçekleşecek.

İSTANBUL AA- Vakıftan yapılan açıklamaya göre, festivalin 1 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşecek açılış konserinde, Tekfen Filarmoni Orkestrası ile piyanist Jan Lisiecki aynı sahneyi paylaşacak.

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