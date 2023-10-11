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Bisikletçiler Göcek, Dalaman, Ortaca, Dalyan, Köyceğiz ve Gökova'dan geçerek Marmaris'te finişe ulaşacak.

Türk okçuları 2024 Paris Olimpiyatları'nın da favorisi

Türk okçuları 2024 Paris Olimpiyatları'nın da favorisi

Etabın startı, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyeleri tarafından Gaffar Okan Caddesi'ndeki Uğur Mumcu Parkı önünden verildi.

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