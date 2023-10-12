Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bisikletçiler, Gökova güzergahından pedal basarak Sakar Geçidi tırmanışını yapıp, Menteşe, Yatağan ve Milas ilçelerini geçecek. Bodrum'un Güvercinlik, Gündoğan Mahalleri'nden de geçecek sporcular, Yalıkavak Marina'daki bitiş noktasına ulaşacak.

Etabın startı, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zağlı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Atatürk Caddesi'nden verildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.