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Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusu ayrıca sınırdaki zırhlı araç sayısını artırıyor.

Gazze’yi denizden de vuran İsrail ordusu, obüslerle bölgeye saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Gazze’deki çok sayıda bölgeden dumanlar yükseliyor.

İsrail ordusu nun Gazze’ye 7 Ekim’de başlayan hava saldırıları 6. gününde de devam ediyor.

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