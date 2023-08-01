İSTANBUL AA- ULAK Haberleşme, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'23) son dönemde geliştirdiği ürün ve kabiliyetleri sergiledi.

Şirketin Genel Müdürü Zafer Orhan, ULAK'ın Türkiye'nin milli baz istasyonu geliştirici şirketi olarak öne çıktığını söyledi.

Halen 2 bin 500 ürünle 4-4,5G konusunda 3 operatör ve kamuya hizmet verdiklerini dile getiren Orhan, 5G komponentlerinin de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığını ifade etti.

Orhan, şöyle konuştu:

"Hem kor şebekede hem radyoda farklı bileşenlerde çözümlerimiz var. Yeni teknoloji alanlarından özellikle haberleşmeye odaklanmış durumdayız. Haberleşmede 5G ve daha ötesi teknolojiyle yakından ilgilenmekteyiz. Askeri alanda yapmış olduğumuz çalışmaların sağlamış olduğu milli yetkinliğimizle beraber bunu özel kesimlere aktarmada hızlı hareket edebilme kabiliyetine sahibiz. Bu kapsamda İHA'lara haberleşme çözümü sunmak adına hem afet hem de bir felaket anında haberleşme sistemini nasıl yöneteceğimize dair çeşitli çözümler geliştirdik. İş birliği yaptığımız Pavo Grubu ile güzel bir ürün ortaya çıkardık. Operatörlerimiz de bizi bu konuda destekleyecekler. İlk adımı Turkcell ile atacağız."

Yazılım tanımlı ağ teknolojisine sahip uMAYA SD-WAN ürününün milli verilerin ülkede kalması, bunların güvenli şekilde taşınması ve farklı seviyelerde aktarımı konusunda önemli bir çözüm sunduğunu vurgulayan Orhan, "Ülkenin birçok kamu kuruluşunda yer alırken aynı zamanda Avrupa'da da bunun ilk meyvelerini gördük. NATO tatbikatına katıldık bu ürünümüzle. Oldukça başarılı sonuçlar elde ettik. Oradaki başarılı sonuçları şimdi kendi uygulamalarımıza ve uçlara yansıtacağız." dedi.

6G konusunda dünyada devam eden gelişmelere paralel adımlar attıkları bilgisini veren Orhan, çoğunluğu doktora eğitimli 15 kişilik bir grupla çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Orhan, "AR-GE birimimiz patent başvurularına başladı, çok kıymetli çalışmalar yapılıyor. Dünyada bu standartlar belirlenirken biz de içinde olmak istedik. Yoğun şekilde çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İHA'dan baz istasyonu hizmeti yakında bütünüyle kullanıma açılacak

Zafer Orhan, insansız hava araçları için geliştirdikleri baz istasyonunun hazırlık seviyesine ilişkin soruya karşılık, bu proje için Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin AKSUNGUR aracı üzerinde uzun süredir çalıştıklarını ifade etti.

Güvenlik birimlerinin talebiyle başlayan çalışmada ilk test uçuşunu gerçekleştirdiklerini anımsatan Orhan, "20-25 bin fitlere kadar çıkıp orada ciddi bir kapsama alanı oluşturuldu. Daha sonra buradaki teknik gelişmeler devam etti. Tabii uygulamaya dönüştürmek çok kolay olmuyor ama büyük ölçüde projenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunu yakın zamanda bütünüyle kullanıma açmış olacağız." dedi.

İnsansız sistemler için güvenli haberleşme

Son dönemde sayıları hızla artan insansız kara, hava ve deniz araçlarının güvenli haberleşmesine yönelik çözümlerin de ana faaliyet alanlarından biri olduğunu vurgulayan Orhan, dünyada da "Araçtan Her Şeye" olarak nitelendirilen bağlantılı yaşam yaklaşımı bulunduğunu ve bu doğrultuda kendi modemlerini geliştirdiklerini bildirdi.

Orhan, farklı firmalarla yaptıkları işbirlikleri sonunda ürünün ilk çıktılarını aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de de bu konu özelinde geliştirmeler devam ediyor. Hem sivil sektörde hem askeri alanda çalışmalar sürüyor. Bu cihazların birbiriyle konuşması, otonom teknolojisinin konuşturulması gibi konuların haberleşme sistemleri noktasında ULAK Haberleşme işin tam odağında yer alıyor. Yakın çalıştığımız konular, ortaya çıkmış ürünlerimiz de var. Geliştirme çalışmalarımız da devam ediyor. Örneğin baz istasyonu sizin olunca onu farklı kullanım senaryolarında kullanabiliyorsunuz. Dron ile üzerinizdeki cihazla ya da afet anında sahadaki personelle görüşme sağlayabiliyorsunuz."

Hedef ULAK baz istasyonuyla yeni ihracat

ULAK Haberleşmenin ihracat çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Orhan, geçen yıl ilk ihracatlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Orhan, ULAK baz istasyonunun rekabet edebilir fiyatla, teknolojiyle, performansla uluslararası ölçekte dünyada 5-6 şirketin yapabileceği bir teknolojiyle dünya arenasına çıktığına işaret ederek, "Afrika'da 2 ülkeye ihracatımızı yaptık. Şu anda bu ihracatı genişletme ve büyütme safhasındayız. Bütün gayretimiz bu yönde. Umut ediyoruz 2023 ve 2024'te ihracat kontratlarımız artacak. Zaten odağımıza ihracatı koyduk." diye konuştu.