ZiraatBankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; emekliye yapılan zammı değerlendirdi.

Babuşçu paylaşımında, "7.500 TL maaş alan emeklinin maaşına %25 zam yapıldı.

Ama maaşı yine 7.500 TL…" ifadelerine yer verdi.

Gelişmelere baktğımızda:

Ek zam için halen torba yasa teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda önerge verildi. AK Parti milletvekillerinin verdiği önerge komisyonda kabul edildi. Kabul edilen yeni önergeye göre, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) dahil tüm memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerin tamamının zam oranı yüzde 25'te eşitlendi. Yeni zamla en düşük memur emeklisinin 7 bin 901 lira olan emekli aylığı yüzde 25 zamla 9 bin 876 liraya çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla daha önce SSK ve BAĞ-KUR'lularda yüzde 19.77, Emekli Sandığı'nda yüzde 17.55 olarak açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak.

EYT'liler de yararlanacak

Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak. Böylece haziran ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL olacak.

Yeni önergeye göre yüzde 25'lik zam, daha önce 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığına uygulanmayacak. Sadece kök aylıklara yapılacak. Buna göre örneğin kök aylığı 6 bin lira olup hazine desteğiyle 7 bin 500 lira aylık alan emeklinin 6 bin liralık kök aylığına yüzde 25 zam yapılacak ve bu emeklinin kök aylığı 7 bin 500 liraya yükselecek. Ancak bu emekli zaten 7 bin 500 lira aylık aldığı için ilave zam alamayacak. Buna karşılık kök aylığı 6 bin 500 lira olan ve Hazine desteğiyle 7 bin 500 lira aylık alan emeklinin 6 bin 500 liralık aylığı yüzde 25 artacağı için bu emeklinin yeni zamlı aylığı 8 bin 125 liraya çıkacak.

Haber: Bülent Çamcı