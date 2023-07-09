Saraybosna

Visoko Şehir Mezarlığından sabah saatlerinde hareket eden, soykırımında hayatını kaybeden ve kimlikleri tespit edilen 30 kurbanın tabutlarını taşıyan konvoy, başkent Saraybosna'daki Cumhurbaşkanlığı binası önüne geldi.

Yüzlerce Saraybosnalı tarafından çiçeklerle karşılanan konvoy, burada bir süre bekledi. Çocuk, yaşlı, genç birçok Saraybosnalı beraberinde getirdikleri çiçekleri kamyonun üzerine bıraktı.

Duygusal anların yaşandığı konvoy geçişi sırasında birçok kişi kamyona sarılarak gözyaşı döktü.

Buradaki törene Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic ve Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Saraybosna Müftüsü Enes Ljevakovic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'in yanı sıra birçok yetkili katıldı.

Becirovic, burada yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletlerin (BM) Boşnaklara yönelik soykırım yapıldığına dair kararları bulunduğunu söyledi.

Soykırımın inkarını kabul etmediklerini belirten Becirovic, "Uluslararası toplumun temsilcileriyle birlikte, soykırım mağdurlarının ve ailelerinin onurunu korumak için gelecek dönemde daha güçlü, kararlı ve bu ülkenin yasalarına uygun hareket etme yükümlülüğümüz var." dedi.

Konvoy ayrıca, Öldürülen Çocuklar Anıtı, Markale gibi savaş sırasında katliamların yaşandığı simge mekanlar önünden de geçti.

Cenazeler, 11 Temmuz'da defnedilecek

Bu akşam Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari'ye ulaşacak cenazeler, savaşta BM bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına yerleştirilecek.

Yarın Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınacak tabutlar, 11 Temmuz Salı kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Soykırımın 28'inci yıl dönümünde toprağa verilecek 30 soykırım kurbanından en genci öldürüldüğünde 15 yaşında olan Elvir Salcinovic, en yaşlı kurbanın ise 65 yaşındayken öldürülen Nezir Muminovic olduğu belirtildi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 721 soykırım kurbanının mezarı bulunurken bu sayı, 11 Temmuz'da 6 bin 751'e yükselecek.

AA